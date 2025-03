Dieci lezioni per dieci docenti eccellenti. Il nuovo corso della Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano intitolato Capire la politica oggi, in partenza dal 3 aprile, mette insieme la sinergia di prestigiosi professionisti del giornalismo con quella di docenti universitari, politologi ed esperti di comunicazione, che tratteranno tutti gli aspetti della politica contemporanea, garantendo un’esplorazione e uno scenario di straordinaria affidabilità: Stefano Bonaga, Luciano Canfora, Franco Cardini, Clara Mattei, Miriam Mirolla, Tomaso Montanari, Maddalena Oliva, Antonio Padellaro, Gianfranco Pasquino, Linda Laura Sabbadini, Luca Sommi, Marco Travaglio.

Il corso vuole fornire ai partecipanti un uso più consapevole degli strumenti della politica perché un elettore consapevole è, al contempo, un cittadino attivo capace di fare politica con qualsiasi gesto del suo vivere quotidiano. Dunque molto utile per studenti, politici, giornalisti e tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita sociale del Paese. Il corso di 20 ore è composto da dieci lezioni di due ore ciascuna: 60 minuti di lezione e 60 minuti di discussione plenaria. Le lezioni si svolgeranno dal 3 aprile al 16 maggio, ogni giovedì e venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00. Saranno tutte in modalità webinar e on demand. Al termine, per coloro che avranno seguito regolarmente almeno l’80% del corso, saranno rilasciati attestati differenziati (frequenza, competenza, crediti formativi).

“Una bella sfida per i cittadini che giustamente vorrebbero capire la politica, fare delle previsioni sul futuro sensate e poi tornare alle urne con più consapevolezza” spiega Miriam Mirolla, nuova direttrice della Scuola intitolata alla memoria del sociologo Domenico De Masi.

“Credo che un corso per capire la politica sia uno strumento utile per fornire gli elementi che servono per decifrare il linguaggio politico, oggi molto criptico. Sono scomparsi quei corpi intermedi che permettevano alle istanze della cittadinanza di arrivare fino al palazzo del potere. E poi c’è la comunicazione della politica che è solo assertiva: ossia prevede, senza raccontarci perché” dice Luca Sommi, curatore scientifico del corso.

La politica contemporanea sembra sempre più impotente a risolvere i problemi dei cittadini. Che vinca la destra o vinca la sinistra la vita delle persone cambia pochissimo. I motivi di questa inadeguatezza sono molteplici: i problemi nascono a livello globale e hanno conseguenze a livello locale, l’autonomia è venuta meno con la crescita dell’esposizione finanziaria dei Paesi, i partiti sembrano sempre di più, come diceva Berlinguer, “soprattutto macchine di potere e di clientela”. E allora si cerca il “nuovo” a tutti i costi, e quando questo nuovo sarà già vecchio, si ripartirà a cercare il nuovo. “Ho cercato di capire chi sono quei professori, quelle eccellenze, quei saggi che riescono ad andare oltre il primo livello” conclude Sommi.

Per iscrizioni e informazioni clicca qui: https://scuoladelfatto.it/corsi/capire-la-politica-oggi/533