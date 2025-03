Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Campionati Europei indoor di Apeldoorn. L’atleta toscana si è imposta con la misura di 6,94 metri, superando la svizzera Annik Kaelin (6,90) e la tedesca Mihaila Mihambo (6,88).

Decisivo è stato il terzo salto, con cui Iapichino migliora di quattro centimetri la prestazione della Kaelin, assicurandosi il titolo continentale. Un successo che arriva 27 anni dopo quello della madre, Fiona May, vincitrice della stessa gara agli Europei indoor di Valencia 1998. Presente sugli spalti, May ha potuto assistere al trionfo della figlia in un simbolico passaggio di testimone. Dopo l’argento di Istanbul 2023 e il secondo posto agli Europei all’aperto di Roma, la 22enne fiorentina raggiunge il gradino più alto del podio, confermandosi tra le migliori della disciplina a livello internazionale.