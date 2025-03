Salvare il possibile accordo da 1,5 miliardi di dollari tra l’Italia e Starlink. Ci sarebbe l’intesa sulla fornitura di servizi Internet satellitare dietro l’uscita di Elon Musk che, sabato, ha chiesto di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a infiammare nuovamente il dibattito riguardo all’opportunità di firmare un contratto con la società del miliardario americano. “Sarebbe un onore parlargli”, ha twittato Musk in risposta a un utente del suo social X che sosteneva la teoria secondo cui il capo dello Stato “sta cercando di sabotare un accordo del governo con Starlink per ragioni politiche”. A distanza di ventiquattr’ore è il Financial Times a corroborare la teoria secondo cui il patron di Starlink sia a caccia di un canale di dialogo con il Colle.

Musk ha chiesto di incontrare il presidente “mentre a Roma crescono i dubbi” sull’intesa, scrive l’autorevole quotidiano economico britannico, secondo il quale la mossa rappresenta “il tentativo di salvare un accordo che ha incontrato opposizione mentre si intensificano le turbolenze geopolitiche tra Stati Uniti ed Europa”. Come aveva raccontato Il Fatto Quotidiano, Mattarella è in effetti assai perplesso sull’affido a un privato di servizi militari, ma pesa anche il vecchio niet del VI Reparto della Difesa che si occupa di informatica, cyber e telecomunicazioni. Per il Ft, tra l’altro, Giorgia Meloni “ha rinsaldato un forte rapporto personale con Musk e ha difeso l’accordo perché senza alternative”.

All’indomani della mossa social di Musk, tuttavia, l’unico a esporsi è stato Matteo Salvini. Il vicepremier sta incarnando sempre più la postura del trumpiano e così si è spinto a dire: “Sbagliano quelli che a sinistra dicono di no a Musk a prescindere. Secondo me il governo avrebbe l’interesse domani mattina a firmare un contratto con Starlink. Sicuramente di mettermi in mano dei francesi non ho nessuna voglia e nessuna intenzione”, ha sostenuto il leader della Lega. “Mi piacerebbe che anche il governo andasse fino in fondo e collaborasse come fanno tanti altri Paesi con Starlink”, ha sottolineato ancora nelle stesse ore in cui Musk definiva “ometto” il ministro degli Esteri polacco Rados Sikorski intimandogli di stare zitto.

Proprio l’uscita di Musk contro l’esponente del governo polacco – reo di aver messo in discussione il pagamento di Starlink – ha rinfocolato la polemica delle opposizioni. “Che dire? Solo dei matti irresponsabili possono pensare di affidare servizi decisivi per la sicurezza nazionale italiana ai capricci di questo personaggio”, ha scritto su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria del Partito democratico. Sabato era stata la leader dem Elly Schlein a chiedere un intervento di Meloni: “Chiarisca da che parte sta. È al servizio di Musk o del Paese? Le leggi si decidono su X o in Parlamento?”, aveva detto ricordando il repentino cambio di rotta della maggioranza sul ddl Spazio dopo l’intervento sui social di Andrea Stroppa, referente italiano di Musk.