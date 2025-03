Ancora cure, fisioterapia e testi solo scritti per Giubileo e Angelus. Papa Francesco continua la terapia e la fisioterapia motoria, fa sapere la sala stampa vaticana, in attesa di diramare un nuovo bollettino medico nella serata di sabato.

La notte è trascorsa in maniera tranquilla, ha fatto sapere la Santa Sede nel consueto aggiornamento della malattia sulle condizioni Bergoglio, ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale dallo scorso 14 febbraio. Venerdì il Vaticano ha comunque fatto sapere che il quadro clinico erano rimasto stabile seppur complesso per cui la prognosi non è stata sciolta quando sono ormai trascorsi 22 giorni di degenza.

Domenica il pontefice manderà un’omelia che sarà letta al Giubileo dei Volontari da Michael Czerny, il cardinale celebrante. Per l’Angelus si va verso le ultime formule, col Papa che manderà un testo scritto. Sarà la quarta domenica nella quale l’Angelus sarà diffuso in questa maniera.

Giovedì il Papa aveva voluto che fosse diffuso l’audio di un suo saluto durante il rosario di preghiera a piazza San Pietro: nel breve messaggio, la voce era apparsa poco chiara e il respiro assai affaticato dalla malattia che lo sta debilitando da oltre un mese.

Continua, comunque, il governo della Chiesa dall’ospedale. Il Papa ha già vergato diversi messaggi e, come spiegano fonti vaticane, anche se la genesi di ogni testo è difficile da stabilire precisamente e può essere il frutto di un lavoro precedente, certamente il Pontefice ci ha messo mano anche dal Gemelli.

Difficile poi stabilire il timing esatto del lavoro di Bergoglio dal suo appartamento al decimo piano del Policlinico romano: anche la firma di una nomina, sottolineano le stesse fonti, può richiedere tempo per cui il tempo che dedica all’attività lavorativa “non è quantificabile”.