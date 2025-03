Netta contrarietà da parte di Matteo Renzi al piano di riarmo dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea. “Sarebbe opportuno che Meloni ogni tanto si ricordasse di venire in Aula – ha detto l’ex presidente del Consiglio, a margine di un convegno in Senato, sulla possibilità di un voto nel Parlamento italiano su ‘ReArm Europe’ – perché lei è quella che ci ha fatto una ‘capa tanta’ sulla democrazia parlamentare, la rete è piena di video in cui la Meloni urla ‘posso sapere di grazia dov’è la democrazia parlamentare se il governo non viene…’ e lei scappa“.

Renzi cita la vicenda Almasri e quella Paragon e aggiunge: “Si arriva sulle armi e la Meloni è stata due giorni a dire ‘qui là, sotto sopra’ senza saper che fare. Macron ha preso una posizione decisa, Starmer ha preso una posizione decisa, Merz, che non è ancora Cancelliere, ha fatto capire dove vuole andare. Meloni dice se vengo in Aula se ne parla e si vota: Grazia, Graziella e grazie a Giorgia…“. “Non ci ha fatto vedere gli emendamenti sulla legge di bilancio – aggiunge in un altro passaggio interpellato sulla possibilità di un voto sui fondi di coesione – presentati di notte e che l’hanno riscritta. Oggi ci dice che possiamo decidere sul bilancio dello Stato. I francesi avrebbero detto ‘concesso’, e quando arriveremo in Aula vi faremo sapere la nostra posizione: quando vedremo i testi, non gli slogan della Meloni”.