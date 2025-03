È stata estratta viva dalle macerie Rosalia De Giosa, la 74enne dispersa da mercoledì in seguito al crollo della palazzina a Bari. Il recupero è stato accompagnato da un lungo applauso liberatorio da parte dei vigili del fuoco e dei presenti. La donna è stata portata in barella a bordo di un’ambulanza che è ripartita alla volta dell’ospedale. L’applauso emozionato che ha salutato l’estrazione di Rosalia De Giosa dalle macerie ha accompagnato tutto il percorso della barella verso l’ambulanza. “Evviva, evviva, confermo quello che avete visto, abbiamo estratto la signora viva e appare in buone condizioni di salute ed è già in ambulanza”, hanno detto i vigili del fuoco di Bari subito dopo il recupero.

Dopo più di 24 ore di scavi, i soccorritori hanno infatti raggiunto il luogo dove è rimasta intrappolata e sono riusciti a stabilire un contatto con la donna.Le complesse operazioni di rimozione delle macerie sono proseguite con estrema cautela. La 74enne ha risposto ai soccorritori che avevano concentrato le ricerche nell’area da cui si sentiva la vibrazione del telefonino della 74enne. I vigili del fuoco hanno usanto le ruspe per aprire varchi tra muri crollati e mattoni sbriciolati consentendo così il lavoro del gruppo Usar, addestrato per la ricerca di persone sotto le macerie. Intanto la Procura di Bari ha aperto un fascicolo contro ignoti per crollo colposo: la palazzina era già sgomberata mesi fa perché dichiarata pericolante.

“Era nella zona o del bagno o della cucina, vicino alla porta di ingresso. Pare che la porta blindata le abbia fatto da scudo, probabilmente salvandola prima che le macerie rovinassero su di lei”, ha dichiarato il sindaco di Bari Vito Leccese, presente sul luogo delle macerie della palazzina di cinque piani crollata nel tardo pomeriggio di mercoledì nel quartiere Carrassi in via De Amicis.