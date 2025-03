Caroline Darian, figlia di Dominique Pelicot, ha denunciato il padre per abusi sessuali subiti tra il 2010 e il 2020. Lo riferisce BFM TV, citando fonti vicine all’inchiesta. Dominique Pelicot, già condannato per aver sottoposto la moglie, Gisèle Pelicot, a violenze sessuali da parte di sconosciuti mentre si trovava sotto sedativi, è ora accusato di aver fatto lo stesso con la figlia. Darian sostiene infatti che il padre l’abbia drogata per anni con sostanze chimiche e violentata. Durante l’istruttoria per le violenze sulla madre, erano già emerse due foto scattate in luoghi diversi, tra cui la casa dei suoi genitori nella regione di Parigi. In una, Darian è nella stessa posizione della madre prima che venisse stuprata da sconosciuti.

Sono stati trovati anche montaggi comparativi di Caroline Darin e di sua madre Gisèle Pelicot, file con nomi come “mia figlia nuda il 9 luglio 2020” o anche “montaggio madre/figlia” che confronta la parte anteriore. Il sequestro dell’attrezzatura informatica aveva fatto emergere delle conversazioni conversazioni Skype con un utente anonimo, a cui Dominique Pélicot invia immagini e video della nudità della figlia. Pelicot ha sempre negato abusi sulla figlia. Darian ha dichiarato alla Bcc “Sono convinta di essere stata drogata per essere violentata […] ma non ho prove. [Dominique Pelicot] lo ha sempre negato, ma ogni volta ha dato versioni diverse”.