Anche l’occhio vuole la sua parte. Probabilmente questo modo di dire è il mantra di Segundo Castillo, l’allenatore del Barcelona de Guayaquil. Il match valevole per il terzo turno di Copa Libertadores (la Champions League Sudamericana), non solo è stato vinto nettamente 3-0 dagli ecuadoriani contro il Corinthians dell’ex Inter Ramon Diaz, ma non c’è stata partita nemmeno in panchina. L’allenatore della squadra di casa ha sfoggiato uno smoking bianco che ha già fatto il giro del web.

Il tecnico 42enne si è presentato in campo con un vestito elegantissimo: un completo bianco con bavero nero, abbinato a un gilet dello stesso colore, con sotto una camicia bianca da cerimonia e papillon nero al collo coordinato con il pantalone e le scarpe lucide. Un outifit più da cerimonia degli Oscar, o da James Bond, sicuramente inusuale per un allenatore di calcio. Per esempio in Italia, basti pensare agli allenatori del Napoli non indossano mai giacca e cravatta, ma soltanto una semplice tuta con il marchio del club.

Resta da chiarire come mai Castillo abbia deciso di indossare questi vestiti così sgargianti. “Dobbiamo sapere che siamo responsabili di un grande club come il Barcelona de Guayaquil e dobbiamo rappresentarlo come dovrebbe, anche a livello d’immagine. E poi diamine, stiamo giocando un torneo del calibro della Copa Libertadores!“. Lui è un ex calciatore, ha giocato con i Tuzos di Pachuca e i Dorados de Sinaloa prima di tornare nel suo Ecuador. Ma in Sudamerica è ricordato soprattutto per aver infortunato Luis Montes in un’amichevole tra la Nazionale messicana e l’Ecuador, dove, purtroppo, la gamba dell’avversario si ruppe, di conseguenza venne escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo 2014. Che questo outfit sia in realtà un tentativo di “ripulirsi l’immagine”?