Una vera e propria minaccia. Il tennista francese Arthur Bouquier ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato a tutti i suoi followers un gravissimo e inquietante messaggio che gli ha inviato un utente: “Scommetto su di te, ma se perdi ti ucciderò”. Parole agghiaccianti che hanno costretto il numero 225 della classifica Atp a sporgere denuncia e che hanno scosso tutto il mondo del tennis.

Il tennista transalpino è impegnato in questi giorni nel Challenger di Thionville, cosa che sapeva bene l’utente che ha scelto di puntare ben 2mila euro su di lui, come ha mostrato lo stesso Bouquier tramite uno screenshot del minaccioso messaggio ricevuto: “Giuro, se perdi, non ti perdonerò mai. Rintraccerò te e la tua famiglia solo per farti del male, anche se significa andare in prigione. Tanto vale: se perdo questi soldi sarò in strada, quindi la mia vita non avrà più senso”. L’avvertimento dell’utente poi prosegue: “Potrei anche passare i miei giorni in prigione. Giuro sulla vita di mia madre che ti darò la caccia. In questo momento, sono al campo di Thionville, dove stai giocando esattamente alle 15:20. Fai attenzione. Queste non sono minacce vuote. Buona fortuna”.

Il 24enne francese ha quindi sottolineato che “l’ITF ha lanciato nei mesi scorsi Threat Matrix, un’azione a tutela dei giocatori contro abusi del genere. La speranza è che questo soggetto possa essere individuato e punito come merita”. Bouquier è poi sceso regolarmente in campo, rispettando il suo impegno professionale, e ha avuto la meglio nel match contro Broska che l’ha visto imporsi con il punteggio di 6-3, 6-4, staccando il pass per gli ottavi di finale del Challenger. Ma la sua vicenda riaccende l’allarme sul giro di scommesse nei tornei minori del tennis.