“Cosa farà Giorgia Meloni con Trump e Zelensky? Chi se ne frega di quello che farà, nel mondo che stiamo raccontando di qualunque cosa faccia Meloni non se ne accorge nessuno. E non perché non sia capace o perché sia ambigua ma perché il problema qui non è mica l’Italia e per chi sta l’Italia”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede per chi parteggerà la presidente del Consiglio nello scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

E alla giornalista che gli chiede se siamo costretti a restare agganciati agli Usa per la risoluzione del conflitto ucraino, Travaglio risponde ribadendo le sue critiche all’inerzia dell’Europa: “L’alternativa quale sarebbe? Agganciarsi a Macron che dice una cosa e viene smentita da Starmer? O agganciarsi a Starmer che dice una cosa e viene smentita da Macron? Oppure agganciarsi ai Baltici e alla Polonia che vogliono invadere la Russia? – continua – A chi dovremmo essere agganciati? Tutto il casino nasce dal terrore che questi squilibrati in Europa hanno sull’eventualità che scoppi la pace in Ucraina senza di loro, dopo che hanno passato 3 anni in cui avrebbero dovuto vincere la guerra, che invece è stata persa, e avrebbero dovuto organizzare la pace e non l’hanno intavolata. E adesso fanno i sofistici perché la organizza con i suoi modi brutali Trump”.

Il direttore del Fatto prosegue: “E noi dovremmo metterci a piangere perché in questo mondo di pazzi le grandi potenze finalmente hanno spostato o stanno spostando l’asse dello scontro dal piano militare a quello commerciale? Ma dovremmo ringraziarli, perché almeno sul piano commerciale l’Europa, ove mai esistesse, qualche carta da giocare ce l’avrebbe, mentre dal punto di vista militare non ce l’ha. E noi – conclude – continuiamo ad andare dietro a questi matti che ieri non riuscivano a disintossicarsi dalla droga del bellicismo e parlavano solo ed esclusivamente di missili, di eserciti, di truppe, di riarmo. Oggi vogliono prendere pezzi di Pnrr e distoglierli dai fondi di coesione per comprare più armi. Ma per fare la guerra a chi? Da soli? Per spararci da soli nelle palle?”.