Nessun filtro ai confini tra Abruzzo e Molise, nessuna zona di controllo per i bus turistici. L’effetto tiktoker sembra ormai un ricordo per Roccaraso, la cittadina dell’Alto Sangro che a fine gennaio si era trovata a gestire un’invasione di mezzi provenienti dalla Campania. In paese nel weekend non si è visto alcun pullman, segnale che il fenomeno si è esaurito naturalmente. Lo conferma il sindaco Francesco Di Donato, mentre le ordinanze restrittive scadono senza necessità di proroghe.

Il 26 gennaio scorso, l’arrivo di 250 autobus aveva mandato in tilt la statale 17, mettendo sotto pressione viabilità e sicurezza pubblica. Da allora, prefettura e amministrazioni locali avevano imposto un tetto massimo ai bus turistici: prima cento, poi settanta. Un provvedimento che, un mese dopo, ha raggiunto il suo obiettivo. “Questo è un fenomeno ciclico, che da cinquant’anni caratterizza il periodo tra metà gennaio e metà febbraio”, spiega il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. “A marzo la domanda cala fisiologicamente, quindi anche i controlli saranno ridotti”.

Infatti, il trend è in discesa: dai 63 bus della prima settimana di febbraio ai 19 dell’ultimo fine settimana. Contestualmente, anche le agenzie di viaggio hanno registrato un calo delle prenotazioni. A riempirsi, invece, sono state le piste da sci dell’Alto Sangro. Nei 70 impianti del comprensorio si sono registrate migliaia di presenze, con gli operatori turistici che puntano a chiudere in bellezza la stagione, nonostante l’incognita meteo.