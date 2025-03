Ancora un successo per Giorgia Collomb. La 18enne talento dello sci azzurro ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali junior 2025 di sci alpino in corso a Tarvisio. La valdostana, che corre per il gruppo sportivo dei Carabinieri, solo un mese fa aveva già vinto un oro “tra i grandi”, vincendo parallelo a squadre miste ai Mondiali di Saalbach insieme a Lara Della Mea, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite. Ora si è ripetuta in quella che sarebbe la sua categoria, anche se Collomb è già nel gruppo della squadra italiana di Coppa del Mondo.

La giovane campionessa azzurra ha battuto le rivali soprattutto grazie a una seconda manche praticamente perfetta. Ha rifilato oltre mezzo secondo alla svizzera Stefanie Grob, argento, e alla statunitense Elisabeth Bocock che ha completato il podio. Quinta l’altra azzurra, Tatum Bieler, a soli 4 centesimi dal bronzo. Nona invece Ambra Pomare.

Il successo di Collomb ai FIS Junior World Ski Championships, dopo l’oro già conquistato a Saalbach e le tre medaglie vinte ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024, è la nuova conferma del suo talento. L’Italia dello sci già pensa al futuro: tra qualche stagione potrà essere lei a raccogliere il testimone lasciato da Federica Brignone e Sofia Goggia, ma già tra un anno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina potrebbe regalare gioie al movimento azzurro.