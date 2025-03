Paulo Fonseca ha completamente perso la testa durante il match di domenica pomeriggio tra il suo Lione e il Brest, valido per la 24esima giornata di Ligue 1. L’ex allenatore del Milan ha avuto un durissimo faccia a faccia con l’arbitro, arrivando a urlargli in faccia una serie di insulti a pochi millimetri dal suo volto. Tutto questo dopo che al portoghese è stato sventolato il cartellano rosso durante un controllo del Var che poi si è concluso a favore del suo Lione, il quale ha vinto per 2-1. Ma l’ex tecnico rossonero rischia una lunghissima squalifica.

Nei minuti di recupero, con il punteggio sul 2-1 per gli uomini di Fonseca, il Var è intervenuto per verificare un potenziale fallo di mano in area del Lione. Il portoghese è andato su tutte le furie e quindi il direttore di gara Millot, prima ancora di andare a vedere le immagini al monitor, ha espulso il tecnico, già ammonito nel primo tempo. Fonseca a quel punto ha perso la ragione e si è scagliato contro l’arbitro sfidandolo in un minaccioso faccia a faccia in cui ha cominciato a urlargli ogni genere di insulto. È dovuto intervenire il capitano del Lione, Tolisso, per mandare via il suo allenatore che in un primo momento si è allontanato salvo poi torna alla carica, ancora più inferocito, per essere quindi definitivamente portato negli spogliatoi da un addetto alla sicurezza. Il direttore di gara ha poi confermato che non c’era fallo e il Lione ha quindi vinto la partita.

Successivamente, in conferenza stampa, Fonseca ha fatto mea culpa: “Mi scuso, non dovevo comportarmi così, onestamente voglio solo dire che mi scuso. Non entro nei dettagli”. Probabilmente queste scuse non lo salveranno. Il portoghese ora rischia una squalifica esemplare: si parla di ben sette mesi di assenza dai campi.