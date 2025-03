“Stavo leggendo di come garbatamente Trump ha accolto Zelensky, gli ha detto non non scherzare con la terza guerra mondiale, o chiudiamo con la guerra o sei fuori e senza le nostre armi voi sareste durati 15 giorni, quindi probabilmente non è quello che le scuole di diplomazia hanno insegnato a migliaia di corsisti nell’arco del tempo, però probabilmente, se con un certo approccio non ha funzionato, con un approccio più strong il risultato arriva a casa”. Così il vicepremier Matteo Salvini, al Forum in Masseria 2025 intervistato da Bruno Vespa. “Adesso mi vedo già le anime belle – continua il leader della Lega – come come si permette di trattare l’eroico Zelensky così e cosà… Se la guerra finisce, ripeto… hanno dato sulla fiducia il Nobel per la pace a Obama per meriti ancora da indagare… se riesce a porre fine ai conflitti fra Israele e Medio Oriente e fra Russia e Ucraina…”.

In un passaggio precedente dell’intervista Salvini aveva risposto a una domanda sul presidente Usa: “Qua c’è fiducia nel fatto che possa cambiare in positivo la storia dell’Occidente, quindi anche la storia italiana, la storia nostra – ha detto -. Economicamente parlando e non solo economicamente parlando, si è insediato il 20 gennaio. In un mese e spicci ha firmato 75 ordini esecutivi sulle materie più diverse. Se penso all’iter burocratico che devo seguire io per il rinnovo di una concessione o se penso ai 700 chilometri di autostrada del Sole completati in otto anni nel secolo scorso, è chiaro che qualche riflessione la devi fare”. E continua: “Chi ha paura di Trump ha paura del futuro, che ha paura di Trump e fa business, fa politica, ha sbagliato mestiere. Chi pensa che a Washington ci sia un nemico capisce poco o nulla. C’è una grande opportunità di cambiamento. Sta cambiando anche il volto della diplomazia. Non mi sostituisco ad altri colleghi, evidentemente più ferrati di me nel loro, nel loro mestiere. Però quando con un tweet, quando con un video superi quelle che sono le prassi e vengo all’economia può essere una grande occasione, dico l’esatto contrario di quello che qualche genio di quelli che negli scorsi vent’anni ci ha spiegato cosa avremmo dovuto fare per poi arrivare all’esatto contrario. Anche la politica minacciosa dei dazi può essere un’occasione di ulteriore guadagno di terreno per le imprese del sistema Italia”. Salvini in più di un passaggio del suo discorso ha attaccato l’Europa e i suoi leder: “Se mettiamo il futuro dell’Italia, dei nostri figli e delle nostre aziende in mano a Macron ci suicidiamo”.