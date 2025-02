Erano finiti nella bufera perché ospitati in alberghi a 4 e 5 stelle sul mare, a differenza dei colleghi della penitenziaria alloggiati in moduli prefabbricati. E invece, dopo il terzo, fallito tentativo del governo di dare un senso alle strutture di Gjader e Shengjin, tocca scoprire che nemmeno i poliziotti impegnati nella vigilanza dei centri per migranti in Albania hanno quanto gli spetta. Il sindacato Silp Cgil ha denunciato gravi ritardi nei pagamenti e mancate retribuzioni, e in una lettera del 26 febbraio inviata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale, evidenzia “criticità inaccettabili” riguardanti i pagamenti della missione, il mancato pagamento di una parte degli straordinari, quelli inseriti nel cosiddetto ‘terzo basket’, e i ritardi nell’applicazione del contratto 2022-2024.

Secondo quanto dichiarato dalla segreteria generale del Silp Cgil, “i ritardi nei pagamenti per la missione in Albania sono scandalosamente gravi”. I lavoratori sarebbero infatti costretti ad anticipare spese significative senza la garanzia di un rimborso tempestivo, una situazione resa ancora più grave da una “narrazione mediatica fuorviante che ha talvolta dipinto questa missione come ‘vacanze retribuite'”. Per la segreteria nazionale del Silp Cgil, il personale in Albania stia subendo “una ulteriore grave discriminazione”. “Poliziotti che hanno abbandonato la propria vita personale per un mese – denuncia la sigla –, sono ancora in attesa del riconoscimento economico previsto: attendono da agosto e questo è inaccettabile”.

Il Silp Cgil critica inoltre il mancato recepimento del contratto 2022-2024. “Se è già di per sé assurdo avviare le trattative di rinnovo contrattuale con tale e tanto ritardo da arrivare a concluderne l’iter a sua naturale scadenza, è ancora più irrispettoso per il personale tutto questo silenzio inconcepibile”, è scritto nel comunicato firmato dalla segretaria nazionale Michela Pascali. “Così come è intollerabile non avere notizia alcuna circa il pagamento dello straordinario arretrato riferito al girone infernale del terzo basket. Il limite massimo previsto per assolvere agli obblighi di pagamento fa riferimento a due anni”. Ma a quanto pare, accusa il comunicato, “si sta sdoganando una interpretazione che preveda direttamente il pagamento soltanto allo scadere dei ventiquattro mesi”. Il sindacato ha pertanto richiesto “chiarimenti immediati e non più rimandabili”.