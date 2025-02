Polemiche in consiglio comunale a Treviglio. La maggioranza di centrodestra ha bocciato la mozione con cui il Pd chiedeva la possibilità di partecipare da remoto per le donne in gravidanza a rischio o per i neogenitori. Durante la discussione in Aula alcune frasi della consigliera di FdI, Silvia Colombo hanno scatenato le polemiche: “Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione – ha detto l’esponente di FdI -. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità. La partecipazione al Consiglio può diventare secondaria ed è lecito, ma a quel punto la forma di rispetto è dimettersi”.

A denunciare l’accaduto sui social la capogruppo dem, la consigliera Matilde Tura. “Credo che il compito della politica e delle istituzioni sia quello di rimuovere gli ostacoli che le donne ancora oggi hanno nel dare il loro contributo alla società” ha replicato la capogruppo Pd.