Il Galatasaray è pronto a denunciare Josè Mourinho, allenatore dei rivali cittadini del Fenerbahce, “per dichiarazioni razziste“. Lo ha annunciato il club di Istanbul parlando di “dichiarazioni disumane e immorali” che sono state pronunciate da Mourinho nel post partita di Galatasaray-Fenerbahce, derby della capitale disputato lunedì sera e concluso 0-0, risultato che ha permesso ai giallorossi di mantenere il vantaggio di 6 punti sui rivali secondi in classifica.

Il riferimento è a una frase pronunciata nel dopo partita da Mourinho, il quale avrebbe detto che i membri della panchina della squadra di casa “saltavano come scimmie” riferendosi ad alcune proteste nelle fasi iniziali della partita. “Presenteremo denuncia alla Uefa e alla Fifa”, ha fatto sapere il Galatasaray, stigmatizzando inoltre “le parole offensive rivolte al popolo turco che Josè Mourinho pronuncia regolarmente da quando ha iniziato a lavorare in Turchia” e pubblicando sui social network un’immagine con la scritta “Say no to racism“.

Guai in vista dunque per il portoghese che al termine del derby di Istanbul ha dichiarato: “Gli avversari volevano che fosse mostrato un cartellino giallo al nostro giocatore diciottenne (Akcicek) dopo 20 secondi. Sono molto forti in strategie subdole come questa. Se fosse stato un arbitro turco, Yusuf avrebbe ricevuto un cartellino giallo. Nella situazione che ho menzionato, tutti nella panchina avversaria saltavano come scimmie“.

Mourinho ha fatto riferimento alle polemiche che da mesi infuocano il campionato turco e che hanno portato alla decisione di far dirigere il big match da un fischietto internazionale. Mourinho quindi ha aggiunto: “Se fosse stato un arbitro turco, avrebbe mostrato immediatamente il cartellino e avrei dovuto far uscire il giocatore dopo un minuto. La prestazione dell’arbitro è stata di prima classe. È stata una partita molto competitiva, forse non una bella partita in termini calcistici, ma c’è stata una buona competizione”.