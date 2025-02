“Per le donne in Afghanistan la guerra non è mai finita. La loro guerra è una guerra che in ogni momento della loro vita le porta a cercare di sopravvivere a condizioni sociali, sanitarie, culturali sempre più dure, sempre più oppressive“. Lo ha raccontato in un contributo audio (registrato a causa delle estreme difficoltà di connessione) Keren Picucci, ginecologa di Emergency impegnata da molti anni nel Centro di maternità ad Anabah, un luogo di eccellenza medico nella valle del Panshir. Picucci ha portato la sua testimonianza nel corso di una diretta trasmessa sui canali del Fatto Quotidiano “Afghanistan, la guerra è davvero finita?“, seconda puntata di una serie dedicata proprio al lavoro dell’ong fondata da Gino Strada nel mondo (QUI L’INTEGRALE), dove sono intervenuti anche Daniele Giacomini, direttore area Emergenza e Sviluppo di Emergency, e i giornalisti Martina Castigliani e Gianni Rosini. Picucci assiste le donne afghani tutti i giorni e ha spiegato in quale situazione si trovano ora, con un Paese in mano ai Talebani e dove il 48% degli abitanti vive sotto la soglia di povertà, senza potersi permettere beni di prima necessità. “Abbiamo registrato un incremento di patologie che prima non si erano viste. Quindi mi fa dire tutto ciò che le donne stanno peggio” ha spiegato. Nel centro è impiegato esclusivamente personale femminile. “Molte di loro hanno delle bambine. Si chiedono cosa sarà della loro figlia, se potrà studiare, in che paese la crescerà. Di fatto, in questo momento, tantissime persone si sono fermate a metà strada del loro percorso di studi e tuttora non ricevono nessuna risposta e né il loro problema sembra essere centrale nell’agenda di questo Paese”.

