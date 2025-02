“La mafia di oggi è la mafia di sempre e sta esprimendo la sua natura più raffinata con la violenza a bassa intensità e la capacità di ottenere i propri obiettivi non con le bombe ma con la complicità”. Così l’ex ministra Rosy Bindi intervenendo al convegno Dem ‘Lotta alle mafie e alla corruzione al centro della politica. Far vivere i valori della Costituzione’ organizzato dal dipartimento Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza. Bindi ha criticato una presidente del Consiglio che ha dichiarato di aver iniziato la propria attività politica dopo la morte di Paolo Borsellino ma che “con il suo governo modifica la legge sugli appalti che andava modificata ma in tutt’altra direzione” oppure che interviene “sull’intercettazione dei reati spia” che permettono di contrastare la criminalità organizzata.

“Il volto delle mafie oggi – ha concluso – soprattutto in alcuni territori è giovanile e anche qui su quello dobbiamo porre l’attenzione sulle politiche securitarie di questa stagione che sono la strada più sbagliata per combattere la mafia oggi” soprattutto in un “deserto di politiche sociali, di contrasto all’abbandono scolastico, povertà, disuguaglianze che sono l’origine vera del volto minorile della criminalità di stampo mafioso”. “Quel vento che sta cambiando è tutto un vento a favore della criminalità organizzata“, ha concluso Bindi.