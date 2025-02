L’avvocata Nancy Dell’Olio, ex “ambasciatrice” della Puglia nel mondo, ha denunciato il governatore Michele Emiliano per non aver rispettato le promesse fatte in merito al rinnovo del suo contratto. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, la Dell’Olio ha raccontato di come per un anno e mezzo abbia lavorato aspettando che il suo contratto venisse formalizzato, ma senza ricevere mai una risposta definitiva. “Mi hanno presa in giro. C’è stata malafede”, ha spiegato.

Secondo la su ricostruzione la vicenda inizia nel 2019, quando firmò un contratto con la Regione, basato su un bando che prevedeva l’inserimento di una figura senior in Pugliapromozione, con un contratto di sei mesi da rinnovare di volta in volta. La situazione sembrava procedere senza intoppi fino alla fine del 2020, quando l’allora assessore alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray, commissariò l’ente e sospese tutte le proroghe dei contratti. Nonostante ciò Dell’Olio era stata rassicurata che il rinnovo del suo incarico sarebbe stato comunque garantito. “Mi hanno detto di andare avanti, nell’interesse della Puglia”, racconta, ma le promesse non sono mai state mantenute. La situazione si è aggravata quando, nonostante i suoi tentativi di risolvere la questione direttamente con Emiliano, la Dell’Olio non ha ricevuto alcuna risposta. Una lettera di diffida inviata a Emiliano e alla Regione circa un anno fa è rimasta senza riscontro. “Sarebbe bastato dirmi che la mia consulenza non era più necessaria”, afferma.

L’esponente pugliese di Fratelli d’Italia, Antonella Lella, ha commentato con una nota le dichiarazioni di Dell’Olio, rimarcando il paradosso della situazione. Secondo Lella “lo sconcerto deriva dal silenzio delle perbeniste donne di sinistra, che di fronte a casi come quello dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano e della sua collaboratrice Boccia, non hanno esitato a condannare pubblicamente la gestione del politico, mentre in questo caso sembrano ignorare la gravità delle affermazioni di Dell’Olio”.

La coordinatrice di FdI Bari ha anche denunciato la gestione “opaca” da parte di Emiliano, accusando l’amministrazione regionale di ipocrisia per aver fatto circolare il bando prima della sua ufficializzazione e addirittura di averlo condiviso con la potenziale vincitrice. “Un’offesa alla moralità che da anni viene sventolata come bandiera”, ha commentato Lella, definendo la situazione come “una patologia che affligge la sinistra al governo della Regione”. Per la coordinatrice di Fratelli d’Italia, il caso Dell’Olio rappresenta il simbolo di una politica maschilista, in cui le donne sono “utili solo se servono per un obiettivo” e in cui la vera politica rimane un affare esclusivamente di potere.