Uno scandalo giudiziario si è abbattuto sul mondo del rally tra le province di Sondrio e Lecco. I finanzieri del Comando provinciale di Frosinone hanno messo agli arresti domiciliari il pilota Marco Gianesini, nell’ambito di un’inchiesta riguardante a sponsorizzazioni sportive nelle gare di rally, così come altre 5 persone. Per tutte loro, si è optato anche per un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un importo totale di oltre 40 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle hanno contestato all’organizzazione l’emissione di fatture per operazioni fittizie da parte di società ‘cartiere’ a favore di soggetti economici realmente operanti in vari settori, con sede su gran parte del territorio nazionale, ma soprattutto nel Nord Italia e nello specifico in Lombardia, tra Sondrio e Lecco. Per gli investigatori, il sistema era semplice, ma articolato: le società cartiere emettevano le fatture false per le sponsorizzazioni nell’ambito di importanti gare di rally, così da garantire agli operatori di godere di vantaggi fiscali, deduzioni di costi e di detrazioni Iva. I soldi che corrispondevano, solo formalmente, alle fatture, ritornavano agli operatori del Nord Italia che avevano emesso i bonifici, soprattutto sotto forma di contanti, così da rendere molto complicata la tracciabilità dei reali flussi finanziari.

Il totale delle fatture false emesse dall’organizzazione, riscontrato dai finanzieri durante le indagini, è di oltre 80 milioni di euro, con un’evasione di Iva per oltre 11 milioni di euro. E a capo di questa organizzazione, secondo gli inquirenti, ci sarebbe anche lo stesso Gianesini. Gli indagati a vario titolo sono 181, per le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta.