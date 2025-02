“A 41 anni, il capitano non mostra segni di rallentamento. È più forte che mai, più importante che mai e sempre ambizioso. Per sé stesso e per la società”. È con queste parole che il Nizza, club di Ligue 1, ha annunciato il rinnovo contrattuale del suo difensore Dante. Classe 1983, il brasiliano non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal calcio giocato e impartisce così a tutti una bella lezione sulla longevità fisica. È in buona compagnia: lo hanno già fatto atleti come Cristiano Ronaldo, LeBron James e lo snowboarder italiano Roland Fischnaller, che pochi giorni fa è tornato sul podio della Coppa del Mondo a 44 anni.

Insieme, questi giganti stanno rendendo sempre più comune il fatto di vedere gli sportivi performare ad alto livello nel loro quarantennio d’età e il fenomeno sembra destinato a crescere soltanto. I progressi della scienza sportiva e la sempre più diffusa consapevolezza dell’importanza di diete e riposi, infatti, lasciano pensare a un futuro ricco di grandi veterani in azione.

Finché la tecnologia va – Non avremmo mai potuto ammirare Dante&Co senza l’evoluzione. L’avanzamento tecnologico degli strumenti ha segnato un prima e un dopo nello studio del corpo e a spiegarlo è stato Robin Thorpe, scienziato sportivo al Manchester United per dieci anni, in una recente intervista a The Athletic: “Una volta usavamo l’età come indicatore principale. Dopo una partita, era probabile che ai giocatori over 32 venisse automaticamente concesso un giorno extra di riposo rispetto agli altri”. Algoritmi sempre più sofisticati hanno poi permesso di andare in profondità con le analisi e soprattutto di personalizzarle: “Abbiamo iniziato a rivolgerci individualmente agli atleti, a essere guidati dal singolo contesto nei processi decisionali. Questo ha portato a una maggiore probabilità di aggiungere anni extra al ciclo di vita dei calciatori. Più ricerche significano più conoscenza, che ha aiutato a rendere migliori gli atleti e a mantenerli più a lungo ai loro livelli”. Ecco perché oramai tutti gli sportivi si circondando di un team composto da varie personalità, dal nutrizionista al fisioterapista, dallo chef al mental coach: l’approccio personalizzato consente con forte efficacia di elaborare strategie e di cambiarle a seconda delle varie fasi di vita. Le ricompense arrivano in longevità.

Il caso James – Uno dei maggiori esempi di prestanza fisica è LeBron James. A 40 anni, compiuti lo scorso 30 dicembre, la stella dei Los Angeles Lakers è ancora un concentrato di salute ed energia con cui si mantiene fra i cestisti più forti della NBA. Il re del basket ha abbracciato appieno l’avvento della tecnologia e oggi, stando alle parole del giornalista sportivo Bill Simmons, spende un milione e mezzo di dollari all’anno per mantenersi in forma. Fra i molti strumenti utilizzati c’è la crioterapia, una forma di cura che impiega il freddo estremo per dare vita ai benefici. James utilizza camere che scendono fino a -150 gradi e riducono infiammazioni, innescano scariche di endorfine, spingono il metabolismo e consentono di perdere calorie. Poi ci sono le terapie a luci rosse, che accelerano la riparazione delle cellule e abbassano le infiammazioni, e le camere di ossigeno iperbarico, in grado di immettere più ossigeno nel flusso sanguigno rafforzando la capacità di recuperare e guarire da traumi. In tutto ciò non si può dimenticare un regime alimentare estremamente ampio e calibrato in base ai momenti della stagione.

Il riposo – Mangiare seguendo rigide indicazioni è fondamentale per fare sport ad alto livello nel quarantennio d’età. Gli atleti giovani devono svilupparsi fisicamente, cercando allo stesso tempo di tenere alte le prestazioni, e quelli più anziani devono tentare di mantenere la potenza che già hanno. Ma non si può essere al top e avere 40 anni se non si dorme. Lo ha affermato lo stesso James, che dorme 8/9 ore a notte e si ferma per un pisolino di due ore ogni giorno: “Questo è il modo migliore per far tornare il corpo al 100% fisicamente ed emotivamente. Stare sullo otto ore è ottimale, dormirne 9 è fantastico. A volte io arrivo persino a dieci”, ha dichiarato nel podcast “The Tim Ferriss Show”. E lo ha sempre detto anche Cristiano Ronaldo (che in carriera si è pure rivolto a un esperto di problematiche del sonno): “Il giusto riposo è importante per dare il meglio in allenamento, in partita perché aiuta i muscoli a recuperare”. CR7, in particolare, ha una routine del sonno tutta sua: anziché dormire otto ore filate, si ferma più volte al giorno per fare dei riposini di un’ora e mezza. 40 anni e un fisico da ragazzino ne sono la testimonianza. Tecnologia, pianificazione, riposo e nuove consapevolezze. Non resta che abituarsi a tutti quegli atleti futuri che abbatteranno con successo l’età del pensionamento.