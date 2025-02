Il Tribunale di Verona ha condannato a 4 anni e 8 mesi un uomo di origine nordafricana, residente in una provincia lombarda, con l’accusa di aver violentato una 14enne. La condanna, come riportano i quotidiani locali, è stata emessa dalla giudice Maria Cecilia Vitolla con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena.

Il fatto risale all‘ottobre 2022. Lui, all’epoca 19enne, era un promettente giocatore di calcio di una squadra in Lombardia (ora milita nel Campionato di San Marino). La ragazzina lo aveva conosciuto sui social e assieme si erano recati al McDonald’s di corso Porta Nuova, dove il calciatore ha abusato di lei aggredendola nel bagno. La difesa aveva sostenuto che l’allora 14enne sarebbe stata consenziente. Erano stati gli amici della ragazzina, vedendola molto turbata, a convincerla a chiamare i genitori e a far scattare la successiva denuncia alla Polizia.

Il sostituto procuratore Carlo Boranga ha quindi aperto un fascicolo di indagine per violenza sessuale, con l’aggravante di aver commesso il reato ai danni di una ragazzina di 14 anni. La testimonianza della vittima è stata raccolta in audizione protetta. Nei confronti del condannato non è mai stata disposta alcuna misura di custodia cautelare. Giovedì 20 febbraio, il giovane calciatore, difeso dall’avvocato Alberto Duffini, è stato processato con rito abbreviato, ovvero solo sulla base delle prove raccolte dal pubblico ministero. Nel procedimento, si è costituita parte civile la madre della ragazzina, rappresentata dall’avvocato Davide Adami.

Il calciatore si è sempre professato innocente. Oltre alla reclusione, la giudice Maria Cecilia Vitolla ha condannato il giovane anche al pagamento di un risarcimento alla ragazzina che verrà definito in sede civile. “Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza tra 90 giorni – ha sostenuto l’avvocato Duffini – dopodiché valuteremo un eventuale ricorso in appello”.