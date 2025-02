“Mi vergogno, provo disgusto per la sua supercazzola, lei è il Giuda delle imprese italiane”. Intervento di fuoco della deputata del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, che ha preso la parola nel corso del Question Time alla Camera. Il ministro Adolfo Urso aveva appena risposto a un’interrogazione del M5s in merito alla crisi industriale e alle relative mosse del governo per contrastarla. L’ex sindaca di Torino ha espresso il proprio disappunto per la risposta di Urso, ritenuta insufficiente: “Esca dai palazzi, si stacchi dal magico mondo di Giorgia (Meloni, ndr) e venga nel mondo reale”.