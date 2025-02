Stesse iniziali, stesso cognome: due miti della musica e dello sport legati da una grande amicizia. Vasco Rossi ha celebrato con un post su Instagram il compleanno di Valentino Rossi, che il 16 febbraio ha spento 46 candeline, proprio come il numero sulla sua moto che ha reso immortale in tutto il mondo. “46 per il 46… il più grande, il fenomeno, il MIGLIORE”, ha scritto Vasco, postando una serie di foto in compagnia di Valentino.

I due si conoscono e si stimano da tempo, quando Valentino Rossi era ancora un campione in erba. “Oltre ad essere un talento enorme sei una persona straordinaria… con una grande ironia e un grande cuore“, ha scritto Vasco. Che poi ha citato un celebre verso di Vita spericolata: “Voglio una vita come Steve McQueen… o meglio come Valentino Rossi!!”. E ha concluso il post scrivendo: “Auguri campione!!!”.