Come vola Mattia Furlani. Uno splendido 8,37 gli regala la vittoria nel salto in lungo a Torun, in Polonia, nel meeting del World Indoor Tour Gold. Ma è forse l’aspetto che conta di meno. Il salto firmato dal talento azzurro è infatti la la miglior misura al mondo dell’anno, a un centimetro dal personale, e il miglior salto italiano di sempre al coperto. Soprattutto, per la prima volta in carriera Furlani batte il fenomeno greco Miltiadis Tentoglou, campione di tutto che finora guidava 13–0 negli scontri diretti, nettamente superato e al secondo posto con 8,03.

Il ventenne azzurro, bronzo olimpico a Parigi, si impone di nuovo come nell’esordio di un paio di settimane fa a Ostrava dove era atterrato a 8,23. Ma a Torun Furlan si aggiudica la sfida nel primo confronto stagionale con Tentoglou, un aspetto che anche psicologicamente può rappresentare una svolta. Ci era andato vicinissimo l’anno scorso ai Mondiali indoor di Glasgow, argento con la stessa misura, e ci riesce stavolta. Dopo due nulli, al terzo salto il reatino delle Fiamme Oro balza al comando con 8,21 e poi impressiona all’ultimo tentativo, quando è già sicuro del successo, incrementando di tre centimetri il suo limite indoor.

Furlani è stato la punta di diamante di una giornata da ricordare per l’atletica italiana. A Torun infatti sono arrivate quattro vittorie: non era mai accaduto prima nel massimo circuito internazionale. È un fulmine nei 60 metri Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) con 7″05, miglior tempo europeo dell’anno, a tre centesimi dalla world lead e dal suo record italiano della passata stagione. Anche per l’emiliana, bronzo mondiale in sala, c’è la soddisfazione di sconfiggere due tra le principali avversarie, la svizzera Mujinga Kambundji (7″07) e la polacca Ewa Swoboda (7″10) quando mancano tre settimane agli Europei indoor di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo). Nel peso arriva la seconda doppietta azzurra consecutiva: Leonardo Fabbri (Aeronautica) prevale con 21,62, a tre giorni dalla migliore prestazione mondiale dell’anno di 21,95 a Liévin, con il secondo posto di Zane Weir (Fiamme Gialle) che lancia a 21,13. Davanti a tutti pure Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro), padrone degli 800 metri con 1’46″97.