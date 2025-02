Il nuovo All Star Game diventa la cartina tornasole di una Nba in crisi di appeal e ascolti. Nella serata dell’All-Star Saturday, è andato in scena uno spettacolo penoso, oltre che imbarazzante. Il pubblico non ha gradito e ha giustamente fischiato. Allo Skills Challenge (nato nel 2003) il duo composto da Chris Paul e Victor Wembanyama in rappresentanza dei San Antonio Spurs ha provato a imbrogliare, servendosi di una presunta falla nel regolamento. La gara consiste nel misurarsi in un percorso in cui vanno messe in mostra le abilità nei cosiddetti fondamentali del gioco: tiri a canestro, passaggi verso bersagli fissi e tecnica nel palleggio in slalom fra diversi ostacoli.

Tra i vari percorsi da affrontare ce n’erano tre che prevedevano altrettanti tentativi per mettere a segno un canestro. Ma al posto di tirare, sia Wembanyama che Paul hanno scaraventato i palloni sui carrelli il più rapidamente possibile, stoppando il tempo a 47.9 secondi. Purtroppo per loro, il regolamento chiarisce che i cestisti hanno a disposizione un massimo di 3 tentativi di tiro validi e possono procedere dopo un canestro realizzato o dopo aver sbagliato i 3 tiri.

Siccome la furbata non poteva essere considerata legale, la coppia, fischiata insistentemente dai tifosi presenti, è stata squalificata al primo turno. Paul ha poi affermato: “Abbiamo tentato qualcosa per provare a vincere realizzando il miglior tempo, è stato divertente“, mentre Wembanyama sottolineava: “Non ho rimpianti, penso ancora che fosse una buona idea“. Ma invece si è trattato solo di una pessima figuraccia, che certamente non fa bene a tutto il mondo Nba.