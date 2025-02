“A seguito di un’indagine approfondita da parte dell‘Itia, incluso il parere di laboratori accreditati dalla Wada, eravamo soddisfatti del fatto che il giocatore avesse dimostrato l’origine della sostanza vietata e che la violazione fosse involontaria. L’esito odierno conferma questa conclusione”. Con queste parole l’Itia (International Tennis Integrity Agency) accoglie la notizia dell‘accordo tra l’altoatesino e l’agenzia mondiale antidoping in merito al caso Clostebol che ha portato alla sospensione di tre mesi dell’atleta: dal 9 febbraio al 4 maggio.

“Riconosciamo l’annuncio fatto dall’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) riguardo all’accordo raggiunto tra la stessa e Jannik Sinner per risolvere il ricorso della Wada. Il processo originale è stato condotto in conformità con il Codice Mondiale Antidoping e il Programma Antidoping del Tennis. L’Itia ha deferito la questione a un tribunale indipendente, che ha raggiunto la decisione di ‘nessuna colpa o negligenza’ e, di conseguenza, nessuna squalifica, sulla base dei fatti e dell’applicazione delle regole. L’esito della sospensione di tre mesi è stato possibile solo grazie all’accordo tra la Wada e il giocatore“, sottolinea l’Itia in una nota ufficiale. Sinner non salterà quindi gli Internazionali di Roma e quelli di Parigi, ma i tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Tuttavia, nonostante la sospensione, l’altoatesino potrà riprendere ad allenarsi a partire dal 13 aprile.