Non sarà permesso il consumo di bevande alcoliche durante la Coppa del Mondo 2034, che si terrà in Arabia Saudita. A confermarlo è stato il principe Khalid bin Bandar Al Saud, in un’intervista rilasciata a LBC, dichiarando che “in Arabia Saudita non c’è alcun tipo di alcol” e che la politica sarà la stessa durante l’evento calcistico. Non solo negli stadi, ma anche in hotel e ristoranti, l’alcol non avrà spazio, a differenza di quanto accaduto in Qatar nel 2022, dove era consentito in alcune aree e locali. “Al momento, non permettiamo l’alcol”, ha ribadito il principe Al Saud, spiegando che “Ci si può divertire senza alcol. Non è assolutamente necessario, e se vuoi bere dopo che te ne sei andato, sei libero di farlo, ma al momento non abbiamo alcol”. Ha aggiunto che l’Arabia Saudita l’alcool non fa parte della cultura locale: “Proprio come il nostro clima, è un paese secco”.

Rispondendo a una domanda sul possibile impatto per i visitatori, il principe ha ricordato che “ognuno ha la propria cultura. Siamo felici di accogliere le persone nei limiti della nostra cultura, ma non vogliamo cambiare la nostra cultura per qualcun altro”. E, rivolgendo una domanda provocatoria: “Voglio dire, davvero? Non puoi vivere senza bere?”. Interrogato anche sulla sicurezza per i tifosi gay durante l’evento, il principe Al Saud ha confermato l’apertura del paese, affermando: “Accoglieremo tutti in Arabia Saudita. Non è un evento saudita, è un evento mondiale. E, per una grande parte, accoglieremo tutti coloro che vorranno venire”.

La decisione dell’Arabia Saudita di ospitare la Coppa del Mondo 2034, annunciata ufficialmente lo scorso dicembre, è stata accompagnata da alcune preoccupazioni legate ai diritti umani. Tuttavia, Hammad Albalawi, capo della candidatura saudita, ha ribadito che il paese ha fatto “molta strada” in termini di progresso e che il loro obiettivo è sviluppare “qualcosa che sia giusto per noi”. Per quanto riguarda la data dell’evento, il principe Al Saud ha precisato che la Coppa del Mondo si svolgerà in autunno o inverno, a causa delle temperature estive che superano i 50°C. Oltre alla Coppa del Mondo, l’Arabia Saudita ospiterà anche la Coppa d’Asia nel 2027, i Giochi Asiatici Invernali del 2029 e i Giochi Asiatici del 2034, a testimonianza dell’ambizione del paese di porsi come polo di attrazione per eventi sportivi globali. Un’ambizione che in molti hanno bollato come greenwashing molto spinto.