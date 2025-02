Una violenta collisione nelle acque del Mediterraneo è avvenuta mercoledì sera, quando la portaerei USS Harry S. Truman ha urtato una grande nave mercantile al largo di Port Said, in Egitto. L’incidente, avvenuto intorno alle 23:46 ora locale, ha coinvolto la nave da guerra statunitense e il mercantile Besiktas-M, appena uscito dal canale di Suez.

Le cause dell’incidente sono ora oggetto di indagine, ma la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. Il destino del mercantile Besiktas-M, battente bandiera panamense, rimane per ora sconosciuto. E al momento, non sono giunte informazioni sui danni subiti dalla nave mercantile.

La Marina Usa ha subito rassicurato il pubblico, confermando che non ci sono stati feriti né danni alla portaerei, né allagamenti a bordo. Il portavoce della Sesta Flotta, comandante Timothy Gorman, ha precisato che i reattori nucleari della Harry S. Truman non sono stati coinvolti e sono in “condizioni sicure e stabili”. Nonostante la gravità dell’impatto, la portaerei non ha subito danni ai suoi impianti di propulsione, che risultano perfettamente operativi.