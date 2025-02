Un insegnante di 45 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minori, dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato dalla polizia locale come riporta Il Giorno. L’uomo, docente di una scuola primaria nella periferia Ovest di Milano, è stato fermato mentre molestava una studentessa di circa 10 anni. Il suo comportamento è stato documentato grazie all’installazione di microcamere in aula, a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato strani atteggiamenti da parte dell’insegnante nei confronti dei loro figli.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, portando l’insegnante fuori dalla scuola senza che gli altri alunni si accorgessero di nulla. Il 45enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Le indagini, guidate dal comandante Gianluca Mirabelli, stanno cercando di scoprire se ci siano altri casi di molestie da parte dell’uomo, che avrebbe rivolto le sue attenzioni non solo alle bambine, ma anche ai bambini. In seguito al fermo, sono stati sequestrati i dispositivi elettronici dell’insegnante, tra cui computer e telefono, e sono in corso delle audizioni protette con gli studenti coinvolti.