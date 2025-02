Era già finito in carcere per essere evaso dai domiciliari, dove si trovava in custodia cautelare con l’accusa di stupro, e aver commesso una nuova violenza. Ora un 37enne peruviano, noto pr di Roma, è accusato di un altro episodio quasi identico, che ha portato alla notifica di una nuova ordinanza di arresto. Nel periodo in cui era ai domiciliari, sostiene l’accusa, ha invitato una ventenne a una serata in discoteca, promettendole un lavoro come ragazza immagine: nel locale l’ha convinta a bere e ad assumere droghe, per poi approfittarne sessualmente a casa propria. A sporgere denuncia è stata la presunta vittima il 26 gennaio, due giorni dopo l’accaduto.

I carabinieri, coordinati dal gruppo Antiviolenza della Procura di Roma, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, rinvenendo indumenti e altri indizi utili a confermare la versione della vittima. Inoltre, sono stati acquisiti video, file audio e fotografie della serata trascorsa in discoteca, che hanno contribuito alla ricostruzione degli eventi. Le indagini hanno portato a una serie di testimonianze, coerenti con la versione fornita dalla giovane, e a una perquisizione che ha rafforzato le accuse contro l’uomo.

Al termine degli accertamenti, è stato chiarito che il 37enne, nonostante fosse agli arresti domiciliari per un precedente reato dello stesso tipo, aveva abbandonato il proprio domicilio, approfittando della situazione per agire nuovamente. L’uomo è stato arrestato e, venerdì scorso, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per lui, giustificata dalla gravità delle accuse, dalla ripetitività dei fatti e dalla violenza utilizzata per soddisfare i propri istinti sessuali.