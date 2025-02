Dal giorno del suo insediamento ha già firmato diverse raffiche di ordini esecutivi: dal Golfo del Messico rinominato in “Golfo d’America”, fino all’uscita dagli Accordi sul clima di Parigi e dall’Organizzazione mondiale della sanità. Adesso, invece, Donald Trump dà il via alla guerra contro le cannucce di carta. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti è passato all’azione firmando un nuovo ordine esecutivo che ribalta la politica della precedente Amministrazione per eliminare le cannucce di plastica. Da oggi, invece, i dipartimenti e le agenzie governative degli Stati Uniti non dovranno più acquistare e utilizzare in futuro quelle di carta. Il suo staff è stato incaricato di lavorare a una strategia a livello nazionale per porre fine all’uso delle cannucce di carta, a materiali sostenibili.

Quelle di carta “non funzionano“, ha commentato Trump: “A volte si rompono, esplodono”. E ha insistito: “Con qualcosa di caldo, non durano a lungo, questione di minuti, a volte di secondi, è una situazione ridicola, quindi torneremo a quelle in plastica“. Il Presidente ha anche sostenuto di non ritenere che “la plastica possa avere un grande impatto sugli squali mentre mangiano, mentre si fanno strada masticando nell’oceano”.

L’Amministrazione Biden aveva puntato a eliminare gradualmente gli acquisti federali di plastica monouso, comprese le cannucce, dalle attività di ristorazione, eventi e imballaggi entro il 2027 e da tutte le attività federali entro il 2035. Diversi Stati e città degli Stati Uniti hanno vietato le cannucce di plastica perché inquinano gli oceani e i corsi d’acqua e danneggiano la vita marina. Adesso arriva il passo indietro.

Tra l’altro una delle prime modifiche apportate nello studio ovale della Casa Bianca era stata la reinstallazione del famoso pulsante per ordinare la Diet Coke direttamente dalla scrivania. Il pulsante era stato già utilizzato da Donald Trump nel suo primo mandato di presidente, tra il 2017 e il 2021. Così adesso non correrà il “rischio” di ritrovarsi dentro il bicchiere una cannuccia di carta.