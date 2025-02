Mapi León al centro delle polemiche. Non è passato inosservato il gesto della calciatrice del Barcellona nel corso del derby giocato in casa dell’Espanyol nella serata di domenica 9 febbraio. Il match è terminato 2-0 per la formazione ospite, ma a far discutere è stato ciò che è successo al 15′ del primo tempo nei pressi dell’area di rigore delle padroni di casa, quando la trentenne ha provato a toccare le parti intime di Daniela Caracas nel tentativo di provocare una reazione dell’avversaria.

“Un gesto lesivo della sua privacy”: con questa frase l’Espanyol ha definito il contatto tra le protagoniste dell’episodio. Con la mano destra, la 29enne ha toccato velocemente le parti intime della rivale per provocarla. Caracas però ci è passata sopra non reagendo, pur essendo stata vittima di un vergognoso gesto. In seguito, l’Espanyol ha emesso un comunicato ufficiale sull’accaduto: “Da parte dell’RCD Espanyol, ​​vogliamo esprimere il nostro totale malcontento e la nostra condanna per gli eventi accaduti domenica scorsa, durante il derby giocato al CE Dani Jarque tra l’RCD Espanyol e l’FC Barcelona. Si tratta di un’azione che consideriamo inaccettabile e che non deve passare inosservata“.

Dopo la diffusione delle immagini sul web ci sono stati tanti commenti denigratori che non sono piaciuti al club spagnolo: “Oltre a quanto accaduto in campo, c’è stata anche la spiacevole reazione sui social, dove la nostra giocatrice è stato bersaglio di insulti da centinaia di profili. Siamo preoccupati che, anziché concentrarsi sull’atto in sé, parte dell’attenzione dei media sia stata distolta da altre questioni estranee alla gravità dell’azione. Noi dell’RCD Espanyol – si legge nella nota ufficiale del club – difendiamo le nostre giocatrici e condanniamo qualsiasi atto che minacci l’integrità delle calciatrici in campo. Crediamo fermamente nel rispetto e nella sportività come valori fondamentali del calcio e ci auguriamo che questo tipo di situazioni vengano trattate con la serietà che meritano. Inoltre, abbiamo messo a disposizione della nostra giocatrice i servizi legali del Club qualora volesse intraprendere un’azione legale”.