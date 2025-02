“Noi siamo qui a chiedere che la ministra Santanchè si dimetta perché la sua permanenza rappresenta un disonore per le istituzioni, per il ministero e le imprese che rappresenta”. Così in Aula alla Camera, Vittoria Baldino (M5s), ha illustrato la mozione per la sfiducia della ministra Daniela Santanché. “Crediamo che una ministra che ha spudoratamente mentito in Parlamento non abbia la dignità si sedere nei banchi del governo e solo per questo dovrebbe dimettersi. Lei ormai non è più gradita neanche ai suoi elettori”, ha detto ancora Baldino, definendo Santanchè un “conflitto di interessi che cammina”. Questa vicenda “non può non chiamare in causa anche Giorgia Meloni: la smetta di scappare dalle sue responsabilità” perché “ha la responsabilità politica” da presidente del Consiglio, ha proseguito l’esponente del Movimento 5 stelle, chiedendosi da chi sia “ricattata” Meloni che dice “urbi et orbi che lei non è ricattabile”.