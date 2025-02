Il Monza cambia di nuovo allenatore. Sulla panchina biancorossa però si siederà un volto famigliare: torna Alessandro Nesta. L’amministratore delegato, Adriano Galliani, ha scelto di esonerare Salvatore Bocchetti, arrivato meno di 2 mesi fa, non essendo riuscito a dare una decisa sterzata alla difficilissima stagione che sta passando il club brianzolo, fanalino di coda della Serie A.

“AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale – si legge sul sito ufficiale del club – AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!”. L’ex difensore della Nazionale è chiamato dunque a un’impresa che a molti pare impossibile: scongiurare la retrocessione. Dopo aver spolpato la squadra durante il mercato invernale (ceduti calciatori come Daniel Maldini, Bondo, Pablo Marì e Djuric), la missione salvezza pare ormai un miraggio. Bocchetti paga il pesante ko con la Lazio che ha sconfitto il Monza 5-1 all’Olimpico, ma soprattutto le 6 sconfitte in 7 partite. I brianzoli hanno vinto solo 2 partite in questo campionato e, al momento, hanno solo 13 punti in classifica, ben 8 punti di ritardo dalla quartultima, l’Empoli. La sfida con il Lecce di domenica 16 febbraio rappresenta uno scontro diretto che i biancorossi non possono perdere se vogliono avere ancora speranze di poter proseguire l’avventura in Serie A.