“Traumatico”, “sconcertante”, “sgomentevole”. Sono alcuni degli epiteti con cui l’ex leader di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti, ospite della trasmissione In altre parole (La7), definisce l’informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri.

“Siamo di fronte a una delle tante messe in scena – spiega Bertinotti – l’importante è vedere chi ci crede e chi non ci crede. Se riesci a diffondere la platea dei creduloni, è fatta, perché tu non ti sottoponi più al giudizio di valore. Nordio ha un passato di pm: come è possibile che si presenti alle Camere con un discorso del genere – continua – in cui non c’era nessun livello di tenuta, non dico etico-morale, ma neppure normativa? Sembra un signore che è stato messo lì per caso, malgrado il suo background, il che rende la cosa ancora più paradossale: un uomo dalla cultura giuridica che fa una cosa così impressionante“.

Bertinotti elenca tre cose che lo hanno più sconcertato di Nordio: “Innanzitutto, mi ha impressionato la mancanza totale di una dimensione etico-morale. Cioè tu sei corresponsabile del fatto che un delinquente acclarato, colpevole di crimini contro l’umanità, venga sottratto alla giurisdizione internazionale. Come fai a non avere una crisi di coscienza? Come fai a non ribellarti? La seconda cosa che mi ha colpito è una questione politica. Tu stai in un governo che per sua scelta sta dentro la Corte Penale Internazionale e che per ragioni indicibili si sottrae alla sua giurisdizione per compiere un atto di arroganza e di prepotenza. Ne vuoi dar conto?“.

L’ex presidente della Camera bacchetta poi chi giustifica il governo adducendo una presunta ragione di Stato: “Quando sento questo, peggio mi sento, perché se c’è una ragione di Stato, allora dichiarala. Intanto, non è vero, come sento dire spesso, che la ragione di Stato assolve chiunque. C’è un rapporto tra la morale e la ragione di Stato. E come dicevano Norberto Bobbio e Marco Pannella, c’è un rapporto tra la ragione di Stato e lo Stato di diritto. Se la ragione di Stato fa a frantumi lo Stato di diritto, tu non sei più in un regime democratico. È un punto drammatico questo”.

E aggiunge: “Il terzo punto grave è che hai fatto carta straccia di una norma che tu stesso hai sottoscritto. E questo per un giurista dovrebbe essere importantissimo”.

“Ma perchè Giorgia Meloni non si è presentata alle informative in Aula?”, chiede il conduttore Massimo Gramellini.

Bertinotti, parafrasando Pietro Nenni, risponde: “Perché questo potere è cinico quando può permetterselo. E quando il cinismo non regge più, ha paura del confronto e arretra. L’arroganza è spesso espressione del dualismo tra la tua idea di potenza e la tua debolezza. L’arroganza spesso nasconde la debolezza. Un presidente del Consiglio che lascia quella poltrona vuota politicamente sarebbe accusabile di diserzione“.