Nuovo guasto sulle linee ferroviarie italiane. Venerdì mattina Rfi ha comunicato che dalle 6 la circolazione risultava rallentata sulle linee Milano – Arona – Domodossola, Milano – Porto Ceresio e Milano – Novara in prossimità di Porta Garibaldi per un “inconveniente tecnico” e ha annunciato rallentamenti fino a 90 minuti e rischio di cancellazioni. Poco dopo le 8 l’intervento dei tecnici ha consentito una “graduale ripresa” della funzionalità. Ma i viaggiatori ancora una volta hanno subito le conseguenze: ritardi fino a 60 minuti per 10 Regionali, 18 cancellazioni e 10 limitazioni.