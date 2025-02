Giorgia Meloni esce dal silenzio, quando da giorni ormai si discute sui reali rapporti interni alla maggioranza dopo le anticipazioni del libro Fratelli di chat, storia segreta del partito di Giorgia Meloni (in edicola e in libreria per la casa editrice PaperFirst del Fatto Quotidiano) dalle quali emergono le considerazioni offensive e accusatorie della presidente del Consiglio, e dei suoi compagni di partito, nei confronti del vicepremier. Negli scambi Whatsapp con gli esponenti del suo partito, la leader ha definito il capo del Carroccio uno che “sulle accise dovrebbe andare a nascondersi“, il suo “un partito che non ha onore”, mentre gli altri esponenti di FdI usano appellativi come “ridicolo“, “cialtrone” e “bimbominkia“. Ma per la premier quelle sollevate sarebbero polemiche “forzate e strumentali”: “Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto – ha scritto su X – Con Matteo Salvini abbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia”. E poi ribadisce: “La stima nei suoi confronti è nei fatti. Oltre a essere ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è anche vicepremier del nostro governo. Un ruolo centrale per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione. Noi andiamo avanti, compatti, come sempre”.

In realtà di accuse e offese a Salvini ne sono state riservate molte in questi anni di scambi di messaggi tra esponenti di Fratelli d’Italia. Ad esempio, nel 2018, mentre era in discussione la prima legge di Bilancio del governo gialloverde, scoppia la polemica sull’aumento delle accise in Regione Liguria. Una decisione su cui FdI si butta per colpire la Lega. E Meloni scrive: “Comunque sulla cosa delle accise Salvini dovrebbe andare a nascondersi”. Da quel momento inizia una strategia per colpire la Lega che non rispetta le promesse elettorali. Ma il ruolo di Salvini come ministro dell’Interno viene criticato anche per altre questioni, ad esempio per la scelta di presentarsi sempre con felpe e divise ‘abbinate’ per l’occasione: “Un atto da cialtrone superficiale”, commenta Guido Crosetto, “è troppo ridicolo”, aggiunge Lollobrigida.

L’11 dicembre 2018, quando Salvini va in Israele e apre uno scontro diplomatico con il Libano per aver definito i componenti di Hezbollah “terroristi islamici”, da FdI tornano le accuse. Fonti della Difesa fanno sapere che il leghista “mette in difficoltà i nostri uomini” di Unifil e i meloniani lo criticano in chat. Giovanbattista Fazzolari, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, scrive: “Il ministro bimbominkia colpisce ancora”.