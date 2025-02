Niente da fare. Lorenzo Sonego, dopo una splendida lotta contro il numero 14 al mondo Holger Rune, si è arreso al primo turno dell’ABN Amro Open di Rotterdam col punteggio di 7-6(4), 6-4. Per l’Italia a Rotterdam restano in gara Andrea Vavassori e Matteo Berrettini, in campo quest’oggi, e Mattia Bellucci, che sfiderà Daniil Medvedev negli ottavi di finale del torneo.

Sonego esce di scena venendo eliminato dal danese dopo 2 ore e 13 minuti di gioco: “È stata una buona partita, giocata su pochi punti, e in quei punti lì è stato più bravo lui e meno bravo io”, ha ammesso il tennista azzurro a UbiTennis prima di svelare i suoi prossimi impegni: “Andrò a giocare a Marsiglia, poi a Dubai, Indian Wells e Miami. Il livello è alto, mi sento migliorato, anche con Rune è stata una partita molto bella, alla pari, e sono proprio due-tre scelte o occasioni sprecate che ti fanno perdere la partita con giocatori così forti. La cosa buona è che sono a questo livello, e sto giocando tutte le settimane con tanta continuità, questa è la cosa importante”.

Nel pomeriggio invece, non prima delle 14:30, Matteo Berrettini scenderà in campo per affrontare Tallon Griekspoor, numero 46 del ranking Atp. Per il tennista romano, ricevuto pochi giorni fa al Quirinale dal Presidente Mattarella per celebrare i trionfi del tennis italiano nel 2024, è il primo incontro dopo la sconfitta patita al secondo turno dell’Australian Open 2025 contro Holger Rune, il danese che ha appena fatto fuori Lorenzo Sonego. Tra Matteo Berrettini e Tallon Griekspoor non ci sono precedenti e quella di questo pomeriggio sarà quindi una sfida inedita.