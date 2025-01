Ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine Matteo Berrettini ha dovuto arrendersi a Holger Rune: il danese ha prevalso in 4 set per 6-7, 6-2, 3-6, 6-7. L’azzurro ha sprecato 2 set-point nel primo set, un set-point nel quarto e nel tie-break del quarto era in vantaggio 5-2. Perfetto poi Rune sul match point, concluso con un passante di rovescio dell’azzurro finito a rete. Il danese batte così per la terza volta consecutiva l’italiano e si qualifica al terzo turno di questi Australian Open 2025.

Il tennista romano, numero 34 al mondo, è stato sconfitto dal numero 13 del ranking Atp in un match durato 3 ore e 26 minuti di gioco. Rune affronterà così nel prossimo turno il serbo Kecmanovic. Ma c’è più di qualche rammarico per Matteo Berrettini. L’azzurro ha perso 2 set al tiebreak, e in entrambi aveva avuto dei set point a disposizione. Il danese non è rimasto a guardare e ne ha approfittato. Dopo aver disputato una buona partita (ma nulla di più) approda dunque al terzo turno della competizione. Ci si aspettava una battaglia e così è stato. La voglia di Berrettini però non è bastata di fronte alla scioltezza di Rune. Alla fine ha vinto il più giovane, il più aggressivo, in una giornata in cui The Hammer non è riuscito a martellare l’avversario a dovere.