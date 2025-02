Non c’è calciomercato senza telenovela, ma quella di questo gennaio è stata davvero senza esclusione di colpi. L’oggetto? Cesare Casadei, giovane ma già affermato centrocampista che saluta Chelsea e Premier League per tornare in Italia. Quell’Italia che aveva lasciato a poco più di vent’anni per trasferirsi in Inghilterra: è stato pagato 15 milioni dal Chelsea che intravedeva nel centrocampista un grande futuro. Il suo addio, un sacrificio necessario per l’indicatore di liquidità dell’Inter e per sbloccare il ritorno (in prestito) di Lukaku in nerazzurro, aveva anche fatto storcere il naso. Ma dopo un’esperienza più che positiva nell’Under 21 dei Blues, un’altra al Reading, una mezza stagione al Leicester di Maresca (prima di essere richiamato da Pochettino che però non l’ha poi così tanto utilizzato) e un’altra mezza stagione, adesso, di nuovo con Maresca, il centrocampista ha capito che per giocare si sarebbe dovuto spostare. Con la Serie A pronta a riaccoglierlo.

Ma si parlava di telenovela: eccola, con tanto di colpi di scena, sorpassi e controsorpassi. Tipica del calciomercato. Bisogna partire da fine dicembre: il Torino, alla ricerca di una punta, pensa però anche a un centrocampista box-to-box. E guarda a Casadei: è giovane, vuole giocare titolare, ha buon senso del gol, può prendere tatticamente il posto di Ilic (che non sta convincendo) ma anche di Ricci, che la prossima estate in qualche modo saluterà (è un segreto di Pulcinella, nonostante il rinnovo firmato qualche settimana fa). Il giocatore romagnolo accoglie con entusiasmo la proposta del Toro, i contatti proseguono e verso capodanno arrivano a un’intesa di massima. Ma serve trovare l’accordo con il Chelsea.

La prima offerta è di circa 12 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita. Troppo bassa rispetto a quella che vogliono gli inglesi (il 50%). Nessun problema, si tratta. Pochi giorni dopo, a bussare alla porta di Boehly è il Napoli: Conte e Stellini erano rimasti impressionati da Casadei durante gli allenamenti all’Inter (quando l’allenatore era nerazzurro) e avevano sondato il terreno per un prestito oneroso con diritto di riscatto alto. Nulla di fatto, con il Napoli che pochi giorni dopo avrebbe preso Billing dal Bournemouth.

Ed è qui che si inserisce la Lazio, alla ricerca di una mezzala individuata in Fazzini (cercata, peraltro, pure dal Napoli) ma che l’Empoli vende a non meno di 16 milioni di euro. Primi contatti: c’è il gradimento del giocatore, che intanto aspetta sempre il Torino. Ma Cairo non affonda con il Chelsea, intenzionato ad aspettare di più per far abbassare le richieste degli inglesi. La proposta dei biancocelesti è buona: prestito con diritto di riscatto a 16 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita. Un riscatto più alto e un onere del prestito interessante. Il Chelsea ammicca, Casadei pure. Il Toro rilancia.

Ma nulla si sblocca, fino a poche ore fa. Perché gli ultimi giorni sono stati davvero frenetici: mentre il Torino chiudeva per Elmas, lo faceva anche per Casadei. La Lazio allora provava a rilanciare, forte di un’offerta leggermente più alta per il Chelsea. Casadei non ha vacillato (sarebbe ingeneroso dirlo), ma è comunque stato combattuto: il Toro rappresenta la possibilità di avere più spazio e da subito, quello che il ventiduenne cerca per continuare il percorso di crescita interrotto in questi ultimi mesi. A un certo punto, la situazione è diventata quasi incredibile: entrambe le parti erano talmente convinte di avere in mano l’accordo non solo con il giocatore, ma con il Chelsea, da aver messo in standby ogni possibile alternativa. Addirittura annullando appuntamenti di mercato: la Lazio avrebbe incontrare l’entourage di Ilic che è proprio del Torino, ma che ha stoppato a causa di Casadei. A proposito di intrecci…

Alla fine l’ha spuntata il Toro: 13 milioni più il 20% sulla rivendita e 2 milioni di bonus. Con Vanoli che si ritrova tra le mani un talento da sgrezzare, ma che potenzialmente in Serie A potrà fare molto, molto bene. La firma è stata sudatissima, forse anche più di quello che si sarebbe preventivato. E ora le aspettative saranno alte: una pressione che Casadei dovrà saper gestire nel migliore dei modi.