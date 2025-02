“Il modello Albania si è rivelato un fallimento totale. Per fortuna le persone stanno tornando, anche quei giudici non hanno fatto altro che applicare una sentenza della Corte di giustizia europea. I nostri deputati ora sono in quei centri a controllare che siano assicurati i diritti alla difesa, ed hanno detto una cosa che voglio riportarvi: qui ci sono i torturati da Almasri mentre lui è stato riportato a casa con un volo di Stato dal governo Meloni con tutti gli onori”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo a un incontro del partito con le associazioni del Terzo settore a Monterotondo. “Certo – ha proseguito Schlein – il Pd del nuovo corso sa quanta autocritica bisogna fare sull’accoglienza, ma siamo fieri di poter dire che da quando c’è questa segreteria abbiamo sempre votato no al finanziamento della Guardia costiera libica che calpesta i diritti fondamentali e che è infiltrata da soggetti come quello di cui abbiamo parlato, e le cui vittime l’altro giorno in Parlamento hanno detto ‘lo sogniamo ancora di nottè. Noi non possiamo e non vogliamo a una stagione del cattivismo e del cinismo”