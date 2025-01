Uno è arrivato in ospedale con lesioni a una costola e una clavicola rotta, l’altro aveva una frattura pregressa a un braccio. Ora entrambi sono ricoverati a Cosenza e si addensano i sospetti sulla natura delle loro ferite. Per questo la madre e la nonna sono state sottoposte al provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai piccoli emesso dalla Procura di Paola, coordinata dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano. Le due donne sono indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei due fratellini.

I piccoli hanno 2 e 4 anni e sono stati presi in cura dal reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata: investigatori e medici sospettano che le fratture e le lesioni siano dovuti alle percosse subite. Nessuno dei due piccoli è in pericolo di vita. Il primo bambino ad andare in ospedale, lo scorso 19 gennaio, è stato quello di quattro anni che presentava, secondo quanto appreso, lesioni alle costole e una clavicola rotta. Il piccolo è stato subito dimesso su richiesta della madre e contro il volere dei medici.

Il bambino è stato nuovamente ricoverato il 25 gennaio per un’infiammazione ai testicoli dopo essere stato trasferito dall’ospedale di Paola dove era stato accompagnato dalla mamma. Giovedì sera, i carabinieri, dopo essersi recati nell’abitazione della famiglia del piccolo, hanno preso in carico l’altro figlio al quale è stata riscontrata una frattura pregressa ad un braccio. Anche in questo caso, il piccolo, dopo essere stato visitato all’ospedale di Paola, è stato trasferito a Cosenza. I piccoli sono stati affidati ad un tutor, individuato nella figura del primario del reparto, il dottore Fawzi Shweiki. La mamma e la nonna negano qualsiasi forma di maltrattamento.