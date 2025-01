Scintille a Tagadà (La7) sul caso Almasri tra la deputata del Pd Laura Boldrini e il parlamentare di Forza Italia Raffaele Nevi. Quest’ultimo afferma che gli scafisti sono “i veri delinquenti” che vuole combattere il governo Meloni, scatenando la domanda della conduttrice Tiziana Panella: “Veri delinquenti rispetto ad Almasri?”.

“Certo – risponde Nevi – Gli scafisti sono molto peggio di Almasri“.

“Almasri al massimo violenta bambini e ammazza le persone di botte, mi sta dicendo che è una brava persona“, commenta sarcasticamente la conduttrice.

Il deputato ribadisce: “Amasri è un generale dell’esercito, una cosa diversa da uno scafista”.

“Un bravo generale”, aggiunge Panella.

“Noi, ad esempio – continua con nonchalance il parlamentare – vogliamo costruire in Libia centri simili a quelli in Albania”.

“Magari gestiti da Almasri”, osserva Panella.

“No, dalla Ue”, risponde Nevi.

Boldrini prende la parola e ricorda chi è davvero Almasri: “Un personaggio agghiacciante, riconosciuto da centinaia di migranti come colui che compie o ordina torture inenarrabili e indicibili. Almasri ha messo in pied un sistem basato sull’estorsione: chiedere denaro ai familiari dei detenuti per farli liberare dai lager libici. E se non arrivano i soldi, sei sottoposto alle peggiori torture, incluso lo stupro. E voi con la vostra inerzia, e in particolare con quella del ministro Nordio, lo avete liberato”.

“Lo abbiamo rimpatriato per motivi di di sicurezza nazionale“, ribatte Nevi.

“No, perché il governo è sotto ricatto dei trafficanti libici“, replica Boldrini.

“Ma Almasri non è uno spacciatore o un trafficante“, insorge Nevi.

“Ma certo che è un trafficante – risponde l’ex presidente della Camera – Ma, Nevi, ha letto le carte? Almasri è organico al traffico dei migranti. Solo lei non lo sa“.

“Questo è un generale dell’esercito libico – ripete Nevi – È una delle persone più influenti in Libia, con la sua milizia ha collaborato con gli Usa e con noi contro i terroristi di Daesh“.

“Nevi, legga i documenti – ribadisce Boldrini – Altro che la guerra contro i trafficanti in tutto il globo terracqueo. Meloni aveva in mano un trafficante e l’ha riportato a casa col volo di Stato”.

“Ma non è un trafficante”, insiste Nevi.

“Aridaje – commenta esausta Boldrini – Ma secondo lei perché ci sarebbe un’inchiesta della Corte penale internazionale?“.

“Su altre cose, Almasri è un generale dell’esercito, è quello che combatte gli scafisti”, risponde Nevi.

“Nevi, si chiarisca le idee, legga gli atti della Corte e i capi d’accusa – spiega la deputata – Almasri al suo seguito ha due milizie che gestiscono il traffico delle persone. E di questo si arricchiscono”.