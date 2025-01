Un incendio è divampato nel reparto galvanico della ditta Salice di Novedrate (Como), azienda specializzata nella lavorazione dei metalli, nella tarda serata di martedì 28 gennaio, intorno alle 23. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, coinvolgendo circa 40 vigili del fuoco con nove automezzi, giunti anche dai comandi di Milano e Varese. Sette persone, probabilmente operai, sono state sottoposte ad accertamenti dal personale di Areu per avere inalato i fumi dell’incendio. Nessuno ha riportato gravi conseguenze e l’allarme per possibili inquinanti è successivamente rientrato.

Per gestire l’emergenza, il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Como ha attivato il Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico). In serata, il Comune di Novedrate aveva invitato i residenti, tramite i canali social, a chiudere porte e finestre e a non uscire di casa. Tuttavia, a tarda notte, il sindaco Serafino Grassi ha rassicurato la popolazione, escludendo il rischio di contaminazioni.