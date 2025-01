“Abbiamo chiesto alla Procura di Roma di accertare questa situazione da diversi mesi, ma non abbiamo ancora ottenuto alcuna risposta. Insisteremo, per questo a febbraio aggiorneremo il nostro dossier con nuove evidenze rispetto alle complicità italiane, non soltanto rispetto alle esportazioni di armi”, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati Fabio Marcelli, giurista del Cred (Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia).

All’iniziativa hanno partecipato anche la deputata M5s Stefania Ascari e Nicola Fratoianni (Avs), costretti poco dopo a rientrare in Aula per la concomitanza dei lavori. Proprio dall’Aula è stato il segretario di Sinistra italiana ad attaccare il governo rispetto alla sua posizione su Israele: “Se nel giorno in cui viene finalmente annunciata la tregua dopo il continuo massacro della popolazione palestinese a Gaza, il ministro degli esteri Tajani non trova di meglio che dichiarare che se Netanyahu, un criminale di guerra, vuole venire in Italia non ci sono problemi, allora avete già scelto da che parte stare. State con chi delegittima la Corte penale internazionale“.