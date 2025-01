di Gianluca Grimalda (Scientist Rebellion)

Il 10 gennaio 2025 ho accettato la proposta di concordato da parte del Tribunale del lavoro regionale di Kiel nella causa che avevo intentato contro l’Istituto per l’economia mondiale di Kiel (IfW) per licenziamento ingiustificato. Il mio ricorso era stato respinto nel primo grado di giustizio in febbraio 2024. Il 9 ottobre 2023, l’IfW mi aveva notificato il licenziamento a causa del mio mancato rientro in Germania in aereo dalla ricerca che stavo conducendo a Bougainville, in Papua Nuova Guinea. Sebbene il piano originale approvato dall’IfW consentisse un “viaggio lento”, l’IfW mi ordinò di rientrare in aereo dopo che non mi ero presentato a Kiel nella data concordata. Si tratta del primo caso noto di licenziamento di un dipendente per il rifiuto di prendere un aereo per ridurre le emissioni di gas serra.

L’accordo stabilisce che il contratto è stato risolto con un licenziamento ordinario a causa di incompatibilità ideologica tra le parti. Il licenziamento immediato da parte dell’IfW è stato revocato e l’IfW mi esonererà da qualsiasi violazione del contratto. In considerazione dei rapporti tesi in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, tuttavia, ho accettato di ricevere un’indennità di licenziamento dall’IfW al momento della cessazione del contratto. L’importo esatto non può essere rivelato a causa di un accordo di riservatezza. Intendo donare 75.000 euro, parte di questo indennizzo, per la protezione dell’ambiente e del clima e per l’attivismo climatico.

Mi sento triste e felice allo stesso tempo. Triste perché ho perso un lavoro che amavo. Felice perché il giudice ha implicitamente riconosciuto l’impossibilità di licenziare un dipendente per il suo rifiuto di prendere un aereo. Spero che il mio caso ispiri altri dipendenti, istituzioni e aziende a sostenere attivamente la transizione da economie basate sui combustibili fossili a società decarbonizzate e incentrate sulle persone. Sono determinato a portare avanti la mia ricerca, anche se le domande di lavoro che ho presentato quest’anno non hanno avuto successo. Nel 2025, ho in programma un nuovo viaggio lento in Papua Nuova Guinea per studiare ulteriormente l’adattamento della popolazione locale ai cambiamenti climatici. Una volta tornato, riprenderò anche il mio lavoro di attivista per il clima.

“Gli accademici hanno molteplici canali per allertare sulla crisi del clima e della biodiversità, e modificare il proprio contributo personale alle emissioni di gas serra è un modo importante per dimostrare la propria credibilità”, afferma Wolfgang Cramer, direttore di ricerca presso il CNRS, in Francia, ed ex collaboratore del rapporto dell’International Panel on Climate Change. È da più di 10 anni che viaggio lentamente. Ho calcolato che percorrere 28.000 km dalla Papua Nuova Guinea all’Europa ha ridotto le emissioni di gas serra, responsabili dell’aumento delle temperature e degli eventi meteorologici estremi di un fattore di 10 a 1 rispetto all’aereo. Il regista Paolo Casalis ha tratto un film documentario dal mio viaggio. Sono contento di poter parlare di cambiamento climatico in un modo diverso dal solito. Un libro edito da Feltrinelli sul mio viaggio uscirà nei prossimi mesi.

“Sono lieto che sia stato possibile rivedere l’errata decisione del primo grado di giudizio e che si è convenuto che, di fatto, non ci fosse alcun motivo di licenziamento. Tuttavia, la situazione legale rimane incerta per i dipendenti che preferiscono viaggiare in modo neutrale dal punto di vista climatico”, ha dichiarato Jörn A. Broschat, LL.M., avvocato del lavoro, che mi ha difeso nella causa legale: “Questo caso mette in evidenza la crescente intersezione tra il diritto del lavoro e le pratiche di coscienza sul clima. Rappresenta una pietra miliare nel dibattito emergente sul diritto dei dipendenti di difendere i propri principi climatici come parte dei loro obblighi professionali. È tempo che i legislatori e le parti della contrattazione collettiva tengano maggiormente conto di queste convinzioni e le sanciscano come diritti del lavoro. Questa è solo la prima di numerose decisioni in materia di diritto del lavoro che affronteranno la complessa interazione tra il cambiamento climatico e gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro”.