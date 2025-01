Nel match vinto dalla Roma di Claudio Ranieri sul campo dell’Udinese per 1-2, c’è stata una lunga attesa per convalidare il gol dell’attaccante bianconero Lorenzo Lucca da parte del Var. Negli uffici di Lissone, Serra e Maresca hanno impiegato poco meno di quattro minuti per valutare l’episodio. Come mai?

Non c’era da verificare solo la posizione del classe 2000, per altro regolare, sulla punizione di Sandi Lovric, quanto la posizione di Karlström, il cui piede destro era oltre tutti i difendenti giallorossi (l’ultimo era Pellegrini collocato proprio tra lui e Lucca). Un compito che pareva tutto sommato abbastanza facile, non c’era nessun tipo di interferenza, perché dunque ci è voluto così tanto tempo per stabilire la regolarità della rete? A Lissone hanno avuto problemi tecnici con il VAR, meglio, con il SAOT (Semi-Automated Offside Technology), il fuorigioco semiautomatico, che in qualche modo si era “impallato” e hanno dovuto “resettarlo“.

Alla fine, il match è stato vinto dai giallorossi che grazie a due calci di rigore, prima con il capitano Lorenzo Pellegrini poi con Artem Dovbyk, sono riusciti a ribaltare i friulani portandosi a casa i 3 punti. Claudio Ranieri, al termine dell’incontro, ha poi risposto alla domanda di un giornalista sulla prova di Lucca ammettendo che “è un buon giocatore, un ottimo giovane, lo stiamo seguendo, poi chissà”.