Jannik Sinner non prenderà parte all’Atp 500 di Rotterdam. Il numero uno al mondo, fresco vincitore del secondo Australian Open consecutivo, ha deciso di non giocare il torneo in programma dal 3 al 9 febbraio. L’altoatesino dunque, non difenderà il titolo conquistato la scorsa stagione.

Una decisione, quella del numero uno al mondo, presa alla fine dell’Australian Open, come riportato nel comunicato stampa ufficiale diffuso dall’organizzazione dell’ABN Amro Open: “Dopo aver consultato il mio team – ha evidenziato Sinner – abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall’Open di Rotterdam. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo il lungo viaggio in Australia. Ho un ottimo ricordo della vittoria del titolo davanti a una folla straordinaria a Rotterdam l’anno scorso e spero di tornarci presto. Auguro a Richard (il direttore del torneo) e a tutta la squadra un grande evento”.

Con la rinuncia di Sinner, Carlos Alcaraz diventerà la prima testa di serie della competizione che vedrà la presenza anche di Daniil Medvedev, Alex de Minaur e Andrey Rublev. “L’Australian Open è stato lungo e difficile per Jannik. È un grande peccato sia per lui che per noi che i suoi sforzi gli impediscano di partecipare a Rotterdam”, ha ammesso il direttore dell’Abn Amro Open, Richard Krajicek.